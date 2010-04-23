Мінтранспорту буде підвищувати рівень безпеки на транспорті

Міністр транспорту та зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО дав доручення розробити заходи з підвищення безпеки руху, польотів і судноплавства, і встановити дієвий контроль за їх виконанням.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку, відповідне завдання було поставлене перед заступниками міністра, керівниками урядових органів підгалузей транспорту та зв`язку.

При цьому, робота урядових органів, міністерства і відомчих підприємств визнана незадовільною, а їх керівники попереджені про персональну відповідальність за організацію роботи з дотримання усіх норм безпеки на транспорті.

«Для мене не існує пояснень щодо причин аварій, не може бути компромісу в питанні, в якому йдеться про людське життя і здоров`я», - заявив К.ЄФИМЕНКО.

За даними Департаменту безпеки в галузі Мінтрансу, впродовж трьох місяців цього року сталося 358 аварійних подій. Кількість загиблих у них зменшилися на 19% порівняно з аналогічним періодом 2009 р., проте зросла кількість травмованих.

Зокрема, в Мінтрансі зазначають, що враховуючи зростання кількості ДТП на залізничних переїздах, «Укрзалізниця» спільно з «Укравтодором» розроблять державну програму, направлену на підвищення рівня безпеки на залізничних переїздах, в якій, зокрема, буде передбачено будівництво шляхопроводів на найбільш проблемних ділянках.

Головавтотрансінспекція, у свою чергу, повинна вжити більш суворих заходів стосовно перевізників, які порушують правила дорожнього руху і виїжджають на залізничні переїзди.