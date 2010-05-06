На Волині посилять контроль за продажем алкогольної продукції

На Волині податківці посилять контроль за товарними потоками алкогольної продукції, що надходить в область.

Про це заявив голова Державної податкової адміністрації у Волинській області Микола ГРИНЮК на зустрічі з керівниками волинських фірм та представників філій компаній з інших регіонів, які мають ліцензії на оптову реалізацію лікеро-горілчаних виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ДПА, він зауважив, що статистика свідчить про згортання реалізації продукції місцевого лікеро-горілчаного виробника, але „не переконує в тому, що вживати оковитої інших торгових марок волиняни стали більше”.

За словами М.ГРИНЮКА, “це свідчить не про всезагальну тверезість, а лише переконує в тому, що волиняни стали споживати значно більше горілки-фальсифікату”. Також голова ДПА зазначив, що таким чином бюджет втрачає акцизний збір, нелегальними грошима живиться тіньова економіка, а здоров’я громадян за цих умов - під загрозою.

„Інтереси податкової служби та фірм, які працюють на цьому ринку легально, - збігаються, - запевнив податківець, - але середовище переповнене неякісною продукцією. Тому наше завдання зробити все можливе, щоб перевести тіньовий сектор в легальний. Податківці володіють достатньою інформацією про нелегальні точки збуту горілки та товарні потоки фальсифікату. Дії податківців у цьому напрямку будуть жорсткими”.

„Тіньова яма для оптовиків на ринку алкогольних напоїв закінчилася”, - заявив М.ГРИНЮК.