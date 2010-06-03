На Закарпатті пройде фестиваль виноградарів “Угочанська лоза”

Віноградів Закарпатської області з діда-прадіда славиться своїми виноробними традиціями. Бажаючих продегустувати місцеве вино завжди достатньо. Тому саме у Віноградові 6 червня вже всьоме відбудеться фестиваль виноградарів «Угочанська лоза», який збере найкращих знавців виноградної лози і вина.

У день фестивалю жителі і гості міста зможуть відвідати виставку-продаж виноробної продукції, побачити виступи творчих колективів, виставку витворів декоративно-прикладного мистецтва.

Цього дня будуть нагороджені кращі винарі і виноградарі фестивалю, учасники якого ще до 16 травня здали зразки своїх вин для експертної оцінки журі.

Організатори додають, що мета фестивалю – розповсюдження культури споживання вина, відновлення традицій виноградарства та розкриття туристичного потенціалу регіону.

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