Болгарія спрощує оформлення віз для громадян України.

Про це заявив міністр іноземних справ Болгарії Ніколай МЛАДЕНОВ. За інформацією агентства ІМК, про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ Болгарії.

За словами Н.МЛАДЕНОВА, мета заходу – збільшення потоку туристів до Болгарії влітку. Візові спрощення мають відчути також громадяни Росії, Білорусі та Молдови.

Спрощення стосуватимуться строків ухвалення рішення про видачу віз, зменшення переліку необхідних документів. Відчутно розшириться і перелік категорій громадян, які зможуть отримати візу безкоштовно. Серед таких, зокрема - учасники спортивних змагань, культурних заходів, студенти і викладачі, які їдуть до Болгарії навчатися, проводити наукові роботи чи підвищувати кваліфікацію.

Заяви нового зразка на отримання візи можна буде подавати з 15 червня поточного року.