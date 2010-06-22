Нинішній курортний сезон у Криму буде успішнішим за торішній

Голова Верховної Ради АРК Володимир КОНСТАНТІНОВ упевнений, що курортний сезон 2010 року в Криму буде на 7-10% більш успішний за торішній.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, про це В.КОНСТАНТІНОВ заявив, підбиваючи підсумки 100 днів роботи на посаді голови Верховної Ради АРК.

За словами кримського спікера, було проведено серйозну роботу з підготовки до курортного сезону. "За попередніми даними, він має бути, найімовірніше, на 7-10% кращим від торішнього", - повідомив глава парламенту Криму.

Він також наголосив, що в Криму практично завершено процес формування структури влади. "Всі призначення пройшли, в основному цей процес завершено, автономія має всіх посадовців", - сказав спікер.

"Входження у посаду відбулося, тому що за цей період було прийнято бюджет, програму соціально-економічного розвитку", - відзначив В.КОНСТАНТІНОВ і додав, що Крим одержав життєздатну програму з розвитку економіки, курортної галузі, сільського господарства. Крім того, за цей короткий час автономії виділили з держбюджету близько 500 млн. грн. субвенції на соціально-економічний розвиток Криму.