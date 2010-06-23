Київ випереджає європейські міста за вартістю проживання в 4-5-зіркових готелях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила генеральний директор консалтингової компанії Knight FRANKLLC Ukraine Ярослава ЧАПКО під час HoReCa Innovation Forum 2010 «Інновації в управлінні готельним і ресторанним бізнесом».

«По 4-5-зіркових готелях ми попереду всієї планети. Практично наші готелі, яких і так мало, встановлюють високі розцінки на проживання. Нас за цими показниками можна порівнювати з Москвою. Навіть Лондон і Париж набагато скромніше виставляють свої ціни», - сказала вона.

За даними гендиректора компанії, середня вартість проживання в 4-5-зіркових готелях столиці становить 448 дол. за номер на добу.

При цьому середня вартість розміщення в 3-5-зіркових готелях Києва в 2009 році становила 104 дол. на добу.

Я.ЧАПКО зазначила, що заповнюваність столичних готелів знизилася з 65-70% у 2007-2008 роках до 55-60% сьогодні, а потік туристів до Києва в 2009 році знизився на 22%.

За її словами, сьогодні туристи переорієнтовувалися на дешевший сегмент готелів.

Водночас 4-5-зіркові готелі впроваджують програми лояльності для того, щоб крім бізнес-туристів привернути й інших клієнтів.

При цьому девелопери проводять реконцепцію проектів багатофункціональних комплексів із орієнтацією на готельну складову.

За оцінками гендиректора компанії, сьогодні в столиці спостерігається дефіцит якісних 3-зіркових готелів, формат яких, на її думку, слід розвивати до Євро-2012, оскільки основна маса вболівальників зупиниться в не в 4-5-зіркових, а в 2-3-зіркових готелях.

«Попит буде на дешеве житло, а не на дорогі готелі», - додала вона.

Я.ЧАПКО також зазначила, що тим девелоперам, які не розпочнуть будівництво готельних об`єктів у центрі столиці до кінця 2010 року, складно буде реалізовувати проекти у зв`язку з наміченою реконструкцією центру міста.

За даними компанії, середній показник забезпеченості готельним фондом у Києві становить 3,6 номери на 1000 жителів і є найнижчим у Європі.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним із найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогоднішній день Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу й об`єднує понад 6770 фахівців.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.