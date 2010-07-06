У Баварії не можна буде курити у громадських місцях

У Баварії діятиме найжорсткіша в Німеччині заборона на паління у громадських місцях. Відповідне рішення баварці підтримали на референдумі. Ініціатори заборони вимагають поширити її на всю Німеччину.

За відповідні законодавчі зміни висловився 61% тих, хто взяв участь у референдумі. Тепер у Баварії діятиме майже тотальна заборона куріння у громадських місцях. Жорсткі обмеження діють вже декілька років. Однак, після референдуму буде усунуто низку винятків. Наприклад, раніше ресторанам дозволялося мати окремі кімнати для курців, а у маленьких кнайпах не було жодних обмежень, якщо у них не подавали гарячі страви. Раніше клуби на підприємствах могли самі вирішувати, як бути з курінням. Тепер підприємства штрафуватимуть, якщо вони дозволятимуть димити. Нововведення відчують на собі і туристи: відтепер заборонено палити навіть у пивних наметах, які виставляють на популярному баварському пивному святі Октоберфест.

Ініціатор референдуму, відомий борець із курінням Себастіан ФРАНКЕНБЕРҐЕР, закликає інші федеральні землі наслідувати приклад Баварії. «Народ чітко висловив свою думку», наголосив активіст. С.ФРАНКЕНБЕРҐЕР впевнений, що подібно до баварців налаштовані й німці в інших землях. «Ми розставляємо крапки над «і». Сподіваюся, спричинимо хвилю таких ініціатив. У нас вже ведеться робота у Північному Рейні – Вестфалії, у Берліні. Вірю, ми колись доможемося свого по всій Європі», - каже активіст.

Франкенберґер після оголошення результатів референдуму сказав, що пишається баварцями, які «не дали тютюновим концернам задурити собі голову». Референдум він назвав «перемогою здоров’я».

Комісар ЄС з питань охорони здоров’я Джон ДАЛЛІ привітав результати референдуму. На його думку, це голосування підтверджує, що «більшість європейців підтримують рішучий захист від тютюнового диму». Речник Д.ДАЛЛІ у Брюсселі висловив сподівання, що баварський референдум надихне інші європейські країни рішучіше втілювати у життя цілі декларації «Європа без диму», яка ставить за мету жорсткі обмеження куріння у громадських місцях по всій Європі до 2012 року.

Натомість Об’єднання власників готелів і ресторанів Німеччини скептично поставилося до референдуму. В об’єднанні у нових заборонах не бачать жодного сенсу, адже 90% ресторанів у країні вже декілька років повністю «без диму». Натомість багатьом маленьким пивним у Баварії в об’єднанні пророкують закриття. Мовляв, кнайпа з пивом і без цигарки – нежиттєздатна.

“Німецька хвиля”