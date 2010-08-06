За контрабанду спирту військових засудили до 5 років в’язниці

Військовий суд Житомирського гарнізону засудив до 5 років позбавлення волі шістьох учасників організованого злочинного угруповання, п’ять з яких колишні військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону (Вінницька область) за контрабанду спиртом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-групі УСБУ у Вінницькій області.

Завершено судовий розгляд кримінальної справи, порушеної в квітні 2010 року слідчим відділом УСБ України у Вінницькій області стосовно шести учасників організованого злочинного угруповання, які контрабандним шляхом перемістили 14 тонн етилового спирту через митний кордон України.

Організатор злочинної групи – громадянин Молдови, який займався закупівлею спирту в Придністров’ї, а також постачанням його на один із заводів-виробників алкогольних напоїв у Вінницькій області.

Його змовники – начальник відділу, начальник групи та три інспектори прикордонної служби контролювали переправлення вантажу через кордон.

4 квітня військовослужбовці здійснили безкоштовний пропуск 64 бочок ректифікованого спирту вищої очистки в Україну в місцевому пункті пропуску «Грабарівка-Окниця» поза митним контролем, що завдало державі економічних збитків у вигляді несплати митних платежів.

Згідно з вироком військового суду Житомирського гарнізону, всі обвинувачені визнані винними у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ч.2 ст.201 (контрабандне переміщення товарів через митний кордон України у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.423 (зловживання військовою службовою особою службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Всі члени ОЗГ позбавлені волі строком на 5 років кожний.

Крім того, військовослужбовців Могилів-Подільського прикордонного загону звільнено з військ та позбавлено військових звань «майор», «капітан», «прапорщик», «старшина» і «сержант».

14 тонн спирту конфісковано в дохід держави.