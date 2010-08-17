Хабарі в київських дитсадках зросли вдвічі

У Києві через брак місць ростуть неофіційні платежі в дитсадках.

Без сплати 500 грн у вигляді благодійного внеску влаштувати дитину в дитячий сад на масивах неможливо. У центрі Києва прийом дитини в садок обійде в 1500 грн.

"Минулого року, щоб влаштувати дочку і сина у дитсадок на Троєщині, я внесла 300 грн. За двох. А з моєї сусідки в цьому році там же зажадали вже 500 грн. Плюс двічі на рік ми здаємо в фонд групи по 200 грн. Правда, до садка немає претензій - свіжий ремонт, доглянуті майданчики, хороші вихователі ", - розповіла киянка Тетяна Волкова.

У центрі, де дитсадків мало, плата в 3 рази вища. "Ми платили 800 грн. При прийомі в садок і по стільки ж - щомісяця. Цього року плату підвищили до 1000 грн., А за прийом беруть 1500 грн. Але з дітьми займаються іноземними мовами, танцями".

У главку освіти говорять, що платити не обов`язково. "Грошей не вистачає, і ми вдячні, що батьки надають допомогу. Але якщо ви не хочете, а з вас вимагають, звертайтеся до райвно", - радить начальник главку освіти Віра Горюнова.

З 1 вересня в Києві також з`явиться нова форма навчання для малюків. Вони будуть ходити в так звані короткочасні групи при дитячих садках. Як розповіла начальник главку освіти і науки КМДА Віра Горюнова, такі групи відкриються при кожному саді для 5-річних малюків. Там вони не будуть ні їсти, ні спати, а лише грати в розвиваючі ігри, вивчати ази математики та грамоти. Горюнова запевняє, що за вступ до групи платити не потрібно, і батьки зможуть прийти в будь-який садок. Таким чином у мерії хочуть вирішити питання з катастрофічною нестачею дитячих садів і, як наслідок, - зростанням поборів за "прийом". За даними главку освіти, в Києві не вистачає близько 10 тисяч місць у садках.

Проблема посилюється ще й тим, що в липні Верховна рада внесла зміни до закону "Про дошкільну освіту", які передбачають обов`язкову підготовку дітей перед школою. Щоправда, міністр освіти Дмитро Табачник запевнив, що "зобов`язалівка" - це не зовсім вірно. "МОН припускає навчання в різних формах за вибором - дитсадки, нульові або підготовчі групи в школах, домашні заняття. Це не "зобов`язалівка" і не сидіння за партою, а заняття у формі розвиваючих ігор, які вчать вмінню спілкуватися і перебувати в колективі", - говорить він. Так чи інакше, але нині у батьків вибір не великий. Або шукати гувернантку (від 4,5 тис. грн. на місяць), або все-таки пробиватися в дитячий садок, де доведеться в підсумку викласти від 2 тис. грн. на рік.

Найближчим часом ситуація з садами в місті не зміниться. Якщо в цьому році в перший клас пішли 26 тисяч школярів, то через п`ять років, за даними Горюнової, очікують 32 тисячі першокласників. Тобто, для тих, кому зараз тільки рік, потрібні додаткові 6 тисяч місць.

Орендарів вже попередили, що з "квадратами" у дитсадках, які вони знімали з 1990-х, коли був демографічний спад, доведеться розлучитися. У Шевченківському районі, за словами Дмитра Табачника, повернуть чотири колишні садка. Найбільше проблем з місцями в районах новобудов. "На Харківському масиві, Позняках, Осокорках є дитсадки, де на 100 місць - 108 вихованців. Там ввели два сади, але вони вже переповнені. "Київміськбуд" будує новий сад на Позняках, а за 3 роки в Києві їх зведуть 12. Проблеми з місцями - в усіх районах. Ми ведемо переговори з відомствами, щоб прийняти на баланс районів їхні садки, які були закриті ", - говорить Віра Горюнова. А ось шкіл-дитсадків, популярних в кінці 1990-х, більше не буде. "Їх ввели, коли було мало дітей і потрібно було зберегти дитсадки. Зараз у нас - потреба в садочках, а молодші школярі нехай йдуть до школи", - вважає Горюнова.

“Сьогодні”