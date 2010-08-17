У Закарпатті знеструмлено 23 населені пункти

У Закарпатській області внаслідок негоди знеструмлено 23 населені пункти.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС в Закарпатській області.

«13 населених пунктів без електроенергії повністю, 10 - частково в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Великоберезнянському, Перечинському, Берегівському, Іршавському та Хустському районах», - уточнив помічник начальника ГУ МСУ Федір ФІЛІП.

Також, як повідомили у Центрі пропаганди, підрозділи МНС у районах залучалися до розпилювання дерев, що були повалені на проїжджі частини автошляхів.

На місцях проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Ситуація перебуває на контролі ГУ МНС в Закарпатській області.