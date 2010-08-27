У Черкаській області на одне робоче місце претендує 3 людини

У січні - липні 2010 року в базі даних Черкаської обласної служби зайнятості налічувалося понад 20,6 тис. вакансій, які надійшли від роботодавців - на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду) претендували 3 людини. Рівень укомплектування вакансій - 85%, задоволення потреб роботодавців - 90%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Черкаській обласній службі зайнятості.

З початку 2010 року за направленням центрів зайнятості області було працевлаштовано понад 20,5 тис. осіб. У січні - липні 2010 року за сприянням у працевлаштуванні до центрів зайнятості звернулося 26,2 тис. незайнятих громадян, що на 6% менше, ніж за цей період минулого року. 134 безробітних одержали одноразову виплату допомоги з безробіття і почали власну справу; шляхом надання дотацій роботодавцям на відшкодування заробітної плати працівників працевлаштовано 902 осіб; проходили професійне навчання - 4,9 тис. безробітних; майже 10,2 тис. - залучено до оплачуваних громадських робіт.

З початку року послугами Черкаської обласної служби зайнятості скористалося 52,6 тис. осіб.