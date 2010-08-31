Виробництво гречки в Україні в 1,5 разу перевищить об'єми споживання

Об`єми виробництва гречки в Україні цього року в 1,5 разу перевищать об`єми споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив під час виступу на одному з телеканалів Вінниці.

«Об`єм споживання гречки в Україні не такий великий, як всі думають, ми споживаємо всього 140 тис. тонн на рік – це досить мало. Гречка не є складовою соціального пакету, але я запевняю, що цього року вироблено гречки буде в 1,5 разу більше, ніж ми споживаємо», - сказав він.

При цьому, за словами міністра, Росія сьогодні забезпечена гречкою на 50% від потреби. «Існує такий синдром – в Росії гречки немає. І цей синдром переходить до нашого споживача», - пояснив міністр аграрної політики України.

Н.ПРИСЯЖНЮК вважає, що причин для подорожчання круп бути не повинно. Як повідомляв УНІАН, голова Антимонопольний комітет України Олексій КОСТУСЕВ виразив стурбованість ситуацією на ринку гречки і для стабілізації ситуації на ринку гречаної групи АМК звернувся до президента України і прем`єр-міністра з рядом пропозицій. Зокрема, комітет пропонує для підвищення валового збору гречки ввести регулювання сівозміни, також рекомендує купити в продовольчі резерви гречку врожаю 2010 року в об`ємі 10% від річного споживання, тобто не менше 15 тис. тонн.

Крім того, АМК виступає за введення регулювання цін на гречану крупу на всьому виробничому ланцюжку – від виробництва, упаковки, до роздрібних мереж.