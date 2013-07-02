Виробники та імпортери мастила мають забезпечити утилізацію відходів.

Відповідна постанова «Деякі питання збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив)» (пост. від 17 грудня 2012 р. № 1221) набула чинності з моменту публікації в урядовій пресі 19 червня п.р., повідомили УНІАН в прес-службі Держпідприємництва України.

Так, документом встановлено, що виробники та імпортери мастила (оливи) зобов’язані самостійно забезпечити збирання, видалення, знешкодження та їх утилізацію.

Або ж підприємці зобов’язані укласти договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством, що належить до сфери управління Мінприроди, чи іншими суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на право провадження такої діяльності.

Встановлено також, що мінімальна ціна на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) становить 0,8 гривень (без урахування ПДВ) за 1 літр.

Крім того, постановою затверджено Перелік відпрацьованих мастил (олив), що підлягають збиранню, видаленню, знешкодженню та утилізації, зокрема:

ПЕРЕЛІК мастил (олив), що виробляються або ввозяться в Україну

Код згідно з УКТЗЕД Назва продукції

2710 19 81 00 Масла моторні, компресорні, турбінні

2710 19 83 00 Рідини для гідравлічних передач

2710 19 87 00 Масла трансмісійні та редукторні

2710 19 91 00 Засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла

2710 19 93 00 Електроізоляційні масла

2710 19 99 00 Мастильні матеріали та дистиляти

3403 19 10 00 Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

3403 19 91 00 Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

3403 99 10 00 Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

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ПЕРЕЛІК

відпрацьованих мастил (олив), що підлягають збиранню, видаленню, знешкодженню та утилізації

- Відпрацьовані рідини для гідравлічних передач;

- Відпрацьовані моторні, компресорні і турбінні масла;

- Відпрацьовані трансмісійні та редукторні масла;

- Відпрацьовані електроізоляційні масла;

- Відпрацьовані антикорозійні масла;

- Відпрацьовані засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм;

- Відпрацьовані засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів;

- Інші відпрацьовані мастила та рідини.