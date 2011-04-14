У Харкові затримали кілька вантажівок з «липовими» парфумами

Харків. 14 квітня. УНІАН. У Харківській області правоохоронці затримали кілька вантажних автомобілів «Мерседес-Бенс» в яких знаходилася велика партія парфумованої продукції різноманітних всесвітньовідомих торговельних марок: GUCCI, CRISTIAN DIOR, CAROLINA HERRERA, GIVENCHY, KENZO, LACOSTE, Nina Ricci, Paco Rabanna та інших.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, до Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю надійшло звернення представника торговельних марок відомих світових парфумерних компаній «щодо прийняття заходів реагування до осіб, які здійснюють реалізацію на території Харківської області контрафактної та фальсифікованої продукції з використанням даних торговельних знаків».

Під час проведення перевірки вказаної інформації працівниками УДСБЕЗ були виявлені вантажні автомобілі «Мерседес-Бенс», в яких знаходилася велика партія парфумованої продукції різноманітних всесвітньовідомих торговельних марок: GUCCI, CRISTIAN DIOR, CAROLINA HERRERA, GIVENCHY, KENZO, LACOSTE, Nina Ricci, Paco Rabanna та інших.

«Продукцію, на загальну суму понад 15 млн. грн., вилучили, а її зразки направили на дослідження. Експертиза встановила, що весь асортимент парфумів є контрафактним. Правовласникам торговельних знаків спричинено збитків на загальну суму понад 5,8 мільйонів гривень», - зазначається у повідомленні.

За даним фактом прокуратурою Харківської області порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг), що передбачає штраф від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення.