В.о. начальника кримської міліції призначено Сергія Резникова

Сімферополь. 21 квітня. УНІАН. Виконуючим обов`язки начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим призначений полковник міліції Сергій РЕЗНИКОВ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, С.РЕЗНИКОВ призначений виконуючим обов`язки наказом МВС України від 15 квітня 2011 року.

До цього призначення С.РЕЗНИКОВ обіймав посаду заступника начальника ГУ МВС України в АРК – начальника Управління з боротьби з організованою злочинністю.

Як повідомлялося, 15 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ України – начальника Головного управління МВС України в АРК Олександра ПРОСОЛОВА.