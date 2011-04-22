Службовці мерії Бердянська завдали шкоди державі на 1,7 млн. грн.

Запоріжжя. 22 квітня. УНІАН. Бердянська природоохоронна міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що посадовці погодили проекти відведення у власність 18 громадянам земельних ділянок для ведення індивідуального дачного будівництва. При цьому вони знали про те, що виділення землі неможливо – у зв’язку з розміщенням на них нерухомого майна Бердянського державного заводу скловолокна.

Внаслідок цих дій посадових осіб держава втратила право власності на земельну ділянку площею більш ніж 1,6 га вартістю майже 1,7 млн грн (1 698 445,92 грн).

Досудове слідство у справі триває, його хід – на контролі прокуратури області.