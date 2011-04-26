На Черкащині викрили наркобізнес «за сімейним підрядом»

Черкаси. 26 квітня. УНІАН. У Черкаській області співробітники міліції викрили злочинне угруповання, яке налагодило виготовлення та збут наркотичних речовин за принципом «сімейного підряду».

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, організувала наркобізнес мешканка села Носачів Смілянського району Черкащини залучивши до нього п’ятьох своїх родичів.



«Жінка розподілила між всіма обов’язки: 35-річна жителька м. Корсунь-Шевченківський займалась закупівлею наркотичної сировини, організаторка «бізнесу» переправляла придбане до Смілянського району, де вже її син у сараї власного будинку займався виготовленням наркотичних речовин. Інші двоє продавали готовий товар у містах Сміла та Черкасах», - зазначається у повідомленні.

Як було встановлено, «товар» транспортували та збували за допомогою таксі.

Співробітники УБНОН затримали всю групу, яка була причетна до наркотичного бізнесу. Під час обшуку правоохоронці вилучили в них майже півтора кілограма макової соломки, один літр ацетильованого опію, 50 мл. «концентрату макової соломи» та майже 12 тис. грн., які були отримані від продажу наркотичних речовин.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 307 КК України - «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів», яка передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Оперативники проводять заходи по виявленню каналів надходження наркотичної сировини до Черкаської області та встановленню осіб, які можуть бути причетними до діяльності затриманого злочинного групування.