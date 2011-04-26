Проти начальника міськуправління земресурсів порушено справу

Сімферополь. 26 квітня. УНІАН. Прокуратура порушила кримінальну справу стосовно начальника Сімферопольського міського управління земельних ресурсів за фактом службової недбалості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Під час перевірки законності виділення земельних ділянок на території Сімферополя встановлено, що керівниця підписала держакти на право власності на земельну ділянку, частина якої належала іншому громадянину. Останньому повторним виділенням ділянки завдано збитків на суму 150 тис. грн.», - зазначено в повідомлені.

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.