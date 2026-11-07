Мова йде не про ядерний вибух, а про подію, здатну паралізувати критичну інфраструктуру або фінансовий сектор.

Один із засновників штучного інтелекту Джеффрі Хінтон попередив, що вже цього або наступного року людство може зіткнутися з серйозною катастрофою через розвиток ШІ. На його думку, наслідки можуть виявитися порівнянними з Чорнобильською аварією і змусити світових лідерів нарешті звернути увагу на небезпеку цієї технології.

В інтерв’ю виданню The Guardian лауреат Нобелівської премії з фізики заявив, що людству, можливо, було б краще ніколи не створювати цю технологію. Однією з головних причин занепокоєння вчений назвав часті випадки використання ШІ-агентів для кібератак.

За словами Хінтона, деякі моделі ШІ вже продемонстрували здатність самостійно виходити за межі ізольованого середовища та отримувати несанкціонований доступ до зовнішніх ресурсів. Раніше стало відомо, що найновіші моделі ШІ від OpenAI зламали австралійське міністерство охорони здоров’я та атакували портали державних відомств США.

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Вчений побоюється, що рано чи пізно штучний інтелект – самостійно або під керуванням зловмисників – зможе вивести з ладу критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури. Це може призвести до масштабного відключення електроенергії та порушення роботи фінансової системи.

Або наприкінці цього року, або в наступному нас чекає свій Чорнобиль, і цього, можливо, буде достатньо, щоб люди нарешті звернули увагу, – заявив Хінтон.

Вчений уточнив, що під "Чорнобилем" має на увазі не ядерний вибух, а, наприклад, атаку з використанням ШІ на систему виробництва електроенергії або зупинку фінансового сектору на тиждень. На запитання про те, хто саме повинен звернути на це увагу, Хінтон відповів: "Світові лідери, за винятком Трампа".

Хінтон уже неодноразово попереджав про потенційні ризики розвитку ШІ. Серед них – масова втрата робочих місць, створення небезпечних вірусів, масштабні кібератаки й навіть загроза існуванню людства. Останнім часом вчений дедалі частіше говорить саме про кібербезпеку, оскільки можливості автономних систем ШІ продовжують розширюватися.

Розробники ШІ теж побоюються "нового Чорнобиля"

Примітно, що керівники великих компаній, які займаються штучним інтелектом, також побоюються сценарію, який можна порівняти з Чорнобильською катастрофою. Але їхнє занепокоєння пов’язане не лише з можливими руйнуваннями, а й із репутаційними наслідками.

Подібно до того, як аварія на Чорнобильській АЕС на довгі роки вплинула на ставлення суспільства до атомної енергетики, масштабна катастрофа за участю ШІ може підірвати довіру людей до технології та загальмувати її розвиток.

У жовтні 2026 року видання Axios уже писало, що Anthropic та OpenAI готуються до першої "ШІ-катастрофи", яка викличе широкий суспільний резонанс і змусить владу ввести жорсткі обмеження на розвиток технології.

Найчастіше як базовий сценарій розглядають масштабну кібератаку, яка порушить роботу банків, інтернету або навіть систем електро- та водопостачання. Опитані фахівці прогнозують цей інцидент уже в найближчі 6–12 місяців.

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