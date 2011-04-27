У Харкові правоохоронці викрили нарколабораторію

Харків. 27 квітня. УНІАН. У одному з гаражних кооперативів Харкова правоохоронці виявили підпільну лабораторію з виробництва наркотичних засобів.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області з посиланням на начальника кримінальної міліції Володимира КОВРИГІНА, правоохоронці затримали 28-річного харків’янина, у гаражі якого, у підвальному приміщенні, була створена нарколабораторія.

«У підвалі харків’янин вирощував, висушував та фасував наркотичні речовини, щоб потім їх реалізовувати (у нього була мережа реалізації через посередників). Тобто це було практично повністю від початку до кінця виробництво», - зауважив В.КОВРИГІН.

Гараж був обладнаний системою відеоспостереження: на ньому були встановлені 4 камери та система нічного бачення.

Чоловік заарештований, свою провину він повністю визнає. Порушено кримінальну справу за ст. 313 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням). Ведеться слідство.



