У Криму при одержанні хабара затримано екоінспектора

Київ. 29 квітня. УНІАН. Керченською транспортною прокуратурою 28 квітня ц.р. порушено кримінальну справу за фактом одержання інспектором Азово-Чорноморської екологічної інспекції хабара в особливо великому розмірі.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, 22 тис. дол. США посадовець вимагав та отримав за непред'явлення позову до суду про стягнення збитків, завданих внаслідок забруднення моря.

Дії інспектора та його спільника кваліфіковано за ч.2 ст.368 КК України.

У справі проводиться слідство.