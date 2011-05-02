Порушено справу за сутички під час візиту Президента до Львова

Львів. 2 травня. УНІАН. Порушено кримінальну справу за фактом групового порушення громадського порядку поблизу Палацу науки і техніки Львівської залізниці під час візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Львова 11 квітня 2011 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як з’ясувала дослідча перевірка, 11 квітня 2011 року, з метою забезпечення безпеки учасників засідання Регіонального комітету з економічних реформ, в роботі якого брали участь голови облдержадміністрацій західного регіону, низка членів уряду держави та Президент України, працівниками органів внутрішніх справ було тимчасово обмежено перебування сторонніх осіб на території поблизу Палацу науки і техніки Львівської залізниці по вул.Федьковича у Львові.

Як наголошується у повідомленні, «незважаючи на це та ігноруючи законні вимоги працівників міліції, близько 80 учасників заздалегідь спланованого мітингу біля приміщення Палацу науки і техніки, почали організований наступ на міліцейський «кордон» з метою його прориву та несанкціонованого проникнення до місця проведення засідання Регіонального комітету з економічних реформ, внаслідок чого було грубо порушено громадський порядок та створено загрозу безпеці учасників цього засідання. Загалом, групою мітингувальників вчинено біля 6 організованих спроб прориву лінії охорони».

Відновити громадський порядок вдалося лише після залучення резервних сил батальйону міліції особливого призначення «Беркут», які відтіснили мітингувальників з території обмеженого доступу, - йдеться у повідомленні прес-служби.

За таких обставин прокурором міста Львова прийнято рішення про порушення кримінальної справи, а дії організаторів групового порушення громадського порядку кваліфіковано за ст.293 КК України.

Подальше розслідування кримінальної справи доручено слідчому управлінню ГУ МВСУ у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня, під час робочої поїздки у Львів Президента України, біля львівського Палацу залізничників, де під головуванням Віктора ЯНУКОВИЧА проходило засідання регіонального комітету з економічних реформ, зібралися декілька сотень представників ВО «Свобода». Міліція перекрила підходи до Палацу залізничників, однак частині учасників акції протесту вдалося прорватися. Це спровокувало сутичку між міліцією та учасниками акції.