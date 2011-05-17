У Львові дитина потрапила під колеса маршрутки

Львів. 17 травня. УНІАН. У Львові, на перехресті вулиць Шептицьких – Степана Бандери, водій автобуса «Богдан А-09202» (маршрут №53), скоїв наїзд на пішохода, 11-річного жителя Львова, який переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України у Львівській області.

Унаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Лікарі хлопчикові діагностували забій скроневої ділянки голови.

Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.

