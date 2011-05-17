Ректор університету попався на хабарі

Херсон. 17 травня. УНІАН. У Херсоні під час одержання хабара затримано ректора університету.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Херсонської області Федір Самойленко, 16 травня ректор одного з вищих навчальних закладів Херсона отримав хабара в розмірі 4,5 тис. дол. за сприяння у прискоренні попереднього захисту та захисту дисертації на отримання наукового ступеня – кандидат наук.

За вказаним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство триває.

За інформацією джерела в правоохоронних органах, затримано ректора Херсонського міжнародного університету бізнесу і права.