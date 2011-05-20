На Одещині керівник районної ДАІ систематично брав хабарі

Одеса. 20 травня. УНІАН. В Одеській області затримано начальника районного відділу Державтоінспекції, який налагодив злочинну схему систематичного одержання хабарів. Про це УНІАН повідомили у прес-центр СБ України.

Встановлено, що посадовець примусив керівника одного з місцевих підприємств надавати йому щомісячну незаконну грошову винагороду за безперешкодне здійснення підприємцем цілком законних вантажних автоперевезень. У разі відмови сплачувати «данину», ДАІшник погрожував постійним проведенням перевірок автотранспорту на відповідність технічним вимогам правил дорожнього руху (перевантаження, наявність техогляду та документації на вантаж).

Під час спільної спецоперації, співробітники СБУ, внутрішньої безпеки МВС України та обласної Прокуратури, затримали хабарника «на гарячому», у власному службовому кабінеті, під час незаконного одержання чергової суми у 2,4 тис. грн.

Прокуратура Одеської області стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара, поєднане з вимаганням хабара) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - утримання під вартою.