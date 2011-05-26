За хабарництво затримано суддю райсуду

Донецьк. 26 травня. УНІАН. Працівники Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою затримали «на гарячому» суддю одного з районних судів Донецької області, який за винесення рішення на користь позивача по цивільній справі отримав першу частину хабара в сумі 5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, стосовно судді Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.