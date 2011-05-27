Прокуратура порушила справу проти військового комісара

Кременчук. 27 травня. УНІАН. Військова прокуратура Полтавського гарнізону порушила кримінальну справу за систематичне хабарництво проти міського військового комісара Кременчука

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив військовий прокурор Полтавського гарнізону підполковник юстиції Ігор ЗАХАРКЕВИЧ.

За його словами, слідство встановило 14 епізодів отримання військовим комісаром хабарів. Військком брав хабарі з чоловіків, яким виповнилося 25 років, і вони вже не зобов`язані були йти в армію, проте приходили у військкомат для отримання військового квитка. Тим, хто з якихось причин не прибув у військкомат вчасно, військком «пропонував» сплатити йому від 100 до 1000 грн.

«У відповідь на таку фінансову допомогу комісар обіцяв не притягати їх до адміністративної відповідальності. Проте адмінштраф за таке правопорушення у декілька разів менший за «нижню» межу хабара, вказану військкомом. Штраф сьогодні становить від 17 до 51 грн.»,- сказав прокурор.

Проти військкома військова прокуратура Полтавського гарнізону порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).