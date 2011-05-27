На Луганщині правоохоронці виявили підпільну базу пального

Київ. 27 травня. УНІАН. Прикордонники відділу «Краснодон» спільно з працівниками СБУ виявили у селищі Нижня Герасимівка на Луганщині підпільну базу накопичення паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, під час проведення спільних заходів правоохоронці затримали двох громадян України та виявили на території помешкання металеву ємність з п’ятьма тоннами дизельного пального, а також автомобіль «Урал» без номерних знаків. Крім того, в одному з помешкань була виявлена мотопомпа та пластиковий трубопровід діаметром 8 сантиметрів, прокладений у бік державного кордону. Трубопровід правоохоронці знищили, автомобіль з пальним, металеву ємність та мотопомпу передали працівникам митниці.

Наразі проводяться заходи з пошуку осіб причетних до протиправної діяльності.