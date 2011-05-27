На Сумщині іноземець убив 20-річну дівчину

Сумська область. 27 травня. УНІАН. У Сумській області співробітники правоохоронних органів затримали іноземця, який убив 20-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, труп 20-річної жительки міста Буринь Сумській області було виявлено в кущах у місті Білопілля 25 травня. За висновком судово-медичної експертизи, її смерть наступила в результаті задушення.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою у скоєнні вбивства співробітники міліції затримали 32-річного громадянина однієї з сусідніх держав.

Попередньо встановлено, що він вночі 21 травня на території автостанції м. Білопілля під час сварки, що раптово виникла, задушив потерпілу, а тіло, з метою приховування злочину, виніс і заховав у кущах.