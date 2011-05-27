У Кучми не було заміру вбивати Гонгадзе – Генпрокурор

Київ. 27 травня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА упевнений, що екс-Президент Леонід КУЧМА не мав заміру вбивати журналіста Георгія Гонгадзе і тому йому інкримінують тільки перевищення службових повноважень.

Про це Генпрокурор сказав в інтерв’ю ZN.UA.

«Порушено кримінальну справу за перевищення службових повноважень. У Кучми не було заміру на кінцевий результат трагедії», – сказав В.ПШОНКА.

При цьому він відзначив, що «справа Гонгадзе» завжди мала політичний фон, включаючи акцію протесту «Україна без Кучми» і за всім цим «стояли різні люди, зацікавлені у тому чи іншому результаті цієї справи».

«Врешті-решт ми зібрали всі матеріали щодо КУЧМИ в одній справі…

Cлідство досліджувало все, що пов`язане з КУЧМОЮ. Хай суд зважить всі «за і проти» і відповість, нарешті, на це запитання», – сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України завершила розслідування кримінальної справи щодо Л.КУЧМИ. Кримінальна справа проти нього порушена 21 березня 2011 року. Екс-Президент обвинувачується у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).