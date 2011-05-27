ГПУ виявила порушення при використанні коштів на Євро-2012

Київ. 27 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України виявила у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині низку порушень з використанням коштів, виділених у нинішньому році на підготовку до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, прокуратурою Печерського району м. Києва 21 квітня порушено кримінальну справу стосовно директора державного підприємства, через дії якого на демонтаж пластикових сидінь стадіону ДП НСК «Олімпійський» зайво витрачено майже 250 тис. грн. Також прокуратурою столиці проводяться перевірки з питань законності використання бюджетних коштів, виділених на підготовку до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу при закупівлі товарів, робіт та послуг КП «Київський метрополітен», КП «Міжнародний аеропорт «Київ».

Прокуратурою Львівської області 29 квітня в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України пред’явлено позов до господарського суду області про визнання недійсним договору, на виконання якого із Державного бюджету України іноземній компанії сплачено 15,1 млн грн, хоча фактична вартість виконаних робіт, за висновками контрольно-ревізійного управління в області, становить 180 тис. грн. Разом з тим за дорученням прокуратури Львівської області здійснюються ревізії щодо використання 210 млн. грн. бюджетних коштів, виділених у 2011 році державному підприємству ”Дирекція з будівництва об`єктів до Євро-2012 у місті Львові”.

Водночас прокуратурою Дніпропетровської області перевіряється законність проведення ДП «Дніпропетровський облавтодор» 11 тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, отримані від служби автомобільних доріг області у розмірі 704,8 тис. грн.