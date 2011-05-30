На Львівщині під час сварки чоловік вбив дружину

Львів. 30 травня. УНІАН. У Львівській області під час побутової сварки чоловік вбив свою дружиною сокирою.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що в Мостиському районі 52-річний чоловік будучи в стані алкогольного сп’яніння в літній кухні під час сварки з дружиною, яка виникла на ґрунті неприязних відносин, сокирою завдав удари по голові останньої, вчинивши умисне вбивство.

Ведеться слідство.