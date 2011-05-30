На Львівщині під час сварки чоловік вбив дружину
14:03, 30 травня 2011Кримінал
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Сокирою по голові
Львів. 30 травня. УНІАН. У Львівській області під час побутової сварки чоловік вбив свою дружиною сокирою.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Встановлено, що в Мостиському районі 52-річний чоловік будучи в стані алкогольного сп’яніння в літній кухні під час сварки з дружиною, яка виникла на ґрунті неприязних відносин, сокирою завдав удари по голові останньої, вчинивши умисне вбивство.
Ведеться слідство.
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