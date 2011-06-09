Бомбу в аеропорту Сімферополя не виявлено

19:42, 09 червня 2011
Кримінал
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Зберігається ”підвищений контроль”

Сімферополь. 9 червня. УНІАН. Співробітники міліції не знайшли вибухонебезпечних предметів на території міжнародного аеропорту ”Сімферополь”, підприємство працює в нормальному режимі, повідомила УНІАН начальник прес-служби головного управління МВС в Криму Ольга КОНДРАШОВА.

Сьогодні близько 14-ї години до міліцію надійшло повідомлення про закладену в припаркованому неподалік від головної будівлі аеропорту автомобілі вибухівку, еквівалентну кілограму тротилу, через це було евакуйовано дві тисячі чоловік.

”Аеропорт працює”, - сказала О.КОНДРАШОВА, додавши при цьому, що там зберігається ”режим підвищеного контролю”.

Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за фактом неправдивого повідомлення.

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