Бомбу в аеропорту Сімферополя не виявлено

Сімферополь. 9 червня. УНІАН. Співробітники міліції не знайшли вибухонебезпечних предметів на території міжнародного аеропорту ”Сімферополь”, підприємство працює в нормальному режимі, повідомила УНІАН начальник прес-служби головного управління МВС в Криму Ольга КОНДРАШОВА.

Сьогодні близько 14-ї години до міліцію надійшло повідомлення про закладену в припаркованому неподалік від головної будівлі аеропорту автомобілі вибухівку, еквівалентну кілограму тротилу, через це було евакуйовано дві тисячі чоловік.

”Аеропорт працює”, - сказала О.КОНДРАШОВА, додавши при цьому, що там зберігається ”режим підвищеного контролю”.

Правоохоронці вирішують питання про порушення кримінальної справи за фактом неправдивого повідомлення.