На Сумщині відрізали голову пам’ятнику Леніну

Суми. 17 червня. УНІАН. У місті Лебедин Сумської області невідомі зловмисники відрізали голову пам’ятнику Володимиру Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це з посиланням на голову Сумської обласної організації ВО «Свобода» Ігоря МІРОШНИЧЕНКА повідомила Сумська інтернет-газета «Сотня».

За словами І.МІРОШНИЧЕНКА, який є уродженцем Лебедина, за останні роки це вже третій випадок знищення пам’ятників Леніну в місті.

Раніше було знищено «вождя» біля педагогічного училища, а тепер – уже не перший раз – відрізали голову пам’ятнику біля медичного училища, що в самому центрі міста.

«Щоразу, коли невідомі патріоти йому стинали бетонну голову, комунякам вдавалося чіпляти на її місце нову. Сподіваюся, цього разу у міста вистачить розуму не відновлювати символ доби тоталітаризму та московської окупації», - наголосив І.МІРОШНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року невідомі обезголовили і звалили з постаменту пам’ятник Леніну в м. Буринь Сумської області.