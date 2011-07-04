На Івано-Франківщині порушено 20 справ за мак і коноплю

Івано-Франківськ. 4 липня. УНІАН. На Івано-Франківщині порушено 20 кримінальних справ за незаконне вирощування снодійного маку і конопель.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, лише за перший місяць проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою

“Мак-2011” до кримінальної відповідальності притягуються понад 20 прикарпатців, на чиїх городах і присадибних ділянках були виявлені незаконні посіви від 100 до 1600 макових рослин.

Кількість кримінальних справ збільшується щодня, в залежності від того, як до матеріалів долучаються висновки експертів-криміналістів.

Загалом, у червні на території області виявлено більше 40 плантацій із снодійним маком та рослинами конопель.



