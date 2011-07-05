ГПУ направила до суду справи проти суддів та міліціонерів

Київ. 5 липня. УНІАН. Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, на виконання вимог Генерального прокурора щодо посилення боротьби з корупцією, закінчено розслідування у кримінальних справах щодо звинувачених у хабарництві суддів та міліціонерів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, зокрема, до суду направлено справу за обвинуваченням судді одного з районних судів міста Львова за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України в одержанні у лютому 2011 року через посередника шляхом вимагання хабара у сумі 400 тис. грн.. за призначення підсудному покарання, не пов`язаного з позбавленням волі. 24 червня 2011 року дана кримінальна справа направлена до Верховного Суду України для визначення підсудності.

Також до суду направлено справи за обвинуваченням судді одного з районних судів міста Донецька за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України в одержанні у лютому 2011 року шляхом вимагання хабара у сумі 20 тис. грн.. від фізичної особи-позивача за винесення на його користь рішення у цивільній справі. 29 червня 2011 року кримінальна справа направлена до Верховного Суду України для визначення підсудності;

і за обвинуваченням трьох працівників відділу міліції на промтоварному ринку ГУМВС України в Одеській області за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, які у складі організованої злочинної групи протягом 2010 року систематично одержували шляхом вимагання хабарі від фізичних осіб-підприємців на загальну суму 274 тис. грн, за те, що не проводили перевірки дотримання підприємцями міграційного законодавства. 30 червня 2011 року вказана кримінальна справа направлена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ для визначення підсудності.