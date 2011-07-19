В Румунії перекинувся автобус з українськими школярами

Київ. 19 липня. УНІАН. 18 липня близько 02.00 на кордоні між Болгарією та Румунією перекинувся туристичний автобус, в якому їхали українські школяри.

Речник МЗС Олександр Дикусаров повідомив, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 14 громадян України одержали незначні травми. З його слів, в автобусі були 43 осіб, з них 28 дітей. Всі 14 госпіталізованих українців мали незначні фізичні ушкодження, після надання медичної допомоги їх було виписано з лікарні.

"На місце одразу виїхав представник українського посольства. Зараз ми з’ясовуємо деталі інциденту і в разі необхідності будемо надавати сприяння всім нашим громадянам, які будуть потребувати допомоги", - розповів Дикусаров.

Як повідомив блогер Леонід Магей, автобус прямував з Болгарії в Україну. За словами однієї з потерпілих, частина школярів була доставлена в госпіталь, де їм надали медичну допомогу.

Після госпіталю дітей доставили в поліцейський відділок і в примусовому порядку змусили підписати протокол про те, що вони не мають жодних претензій з приводу події. Інша частина школярів, яка не потребувала госпіталізації, провела ніч серед поля біля розбитого автобуса.

Аварія сталася на болгарсько-румунському кордоні. Автобус, що виїхав з Варни, злетів з дороги і перекинувся. Румунські правоохоронці кажуть, що винен сам шофер. Він об'їжджав ділянку траси, де був розсипаний гравій, та не впорався з керуванням. Як повідомили у румунській поліції, тест на алкоголь показав, що водій був тверезий.

ТСН