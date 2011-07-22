В аварії автобуса Neoplan на Рівненщині постраждали 7 іноземців

Київ. 21 липня, УНІАН. В аварії автобуса Neoplan у Рівненській області постраждали 7 іноземців.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, cеред травмованих 4 громадян Німеччини, 2 громадянина Люксембургу та 1 громадянин Франції. Також постраждали 4 громадян України. Загалом 11 осіб отримали травми, у тому числі 5 дітей.

За даними МНС, на момент аварії в автобусі перебували 17 пасажирів та 2 водія.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 липня, близько 12.10 поблизу села Птича Дубенського району Рівненської області на автодорозі «Київ-Чоп» водій автобуса Neoplan, який рухався з Німеччини, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив з’їзд автобуса в кювет з подальшим перекиданням.

Внаслідок ДТП загинула жінка 1950 року народження, громадянка України.