ГПУ за хабарництво порушено справу щодо мера Красноармійська

Київ. 26 липня. УНІАН. Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо Красноармійського міського голови Донецької області і начальника одного з комунальних підприємств міста.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, встановлено, що вони вимагали та одержали від директора приватного підприємства хабар у сумі 350 тис. грн. за сприяння у приватизації об’єкта нерухомого майна.

Справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Слідчими Генпрокуратури посадовців затримано у порядку ст. 115 КПК.

На даний час у справі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження усіх обставин злочину, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ заявив, що правоохоронні органи проводять слідчі дії стосовно мера Красноармійська за фактом отримання ним хабара. На уточнююче запитання журналістів, чи був затриманий мер Красноармійська, А.ШИШАЦЬКИЙ сказав: «За попередньою інформацією – так».

Як повідомляється на сайті МВС, працівники Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України спільно з працівниками Генеральної прокуратури викрили у скоєнні злочину групу посадовців міської ради Красноармійська. Чиновники за посередництва керівника однієї з місцевих комерційних структур вимагали від підприємця хабар у сумі 350 тис. грн. за сприяння у приватизації нерухомого майна.