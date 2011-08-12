Міліція не зафіксувала порушень під час мітингів опозиції в Києві

Київ. 12 серпня. УНІАН. Міліція не зафіксувала порушень громадського порядку під час сьогоднішніх мітингів опозиції на підтримку екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО біля Печерського та Апеляційного судів у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні з 09.00 біля будівлі Печерського райсуду, розташованого на вул. Хрещатик, 42, у 41 наметі перебували близько 100 прихильників та представників політичної партії ”Всеукраїнське об`єднання ”Батьківщина”.

Неподалік біля 5 наметів знаходилися близько 200 представників Всеукраїнської громадської організації ”Загальновоїнська спілка України”.

Станом на 14.00 кількість прихильників ”Загальновоїнської спілки України” залишилася незмінною, а число прихильників Ю.ТИМОШЕНКО збільшилося до 150 осіб.

За даними УЗГ, охорону громадського порядку на зазначеній території забезпечують 70 працівників міліції та 50 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Водночас сьогодні зранку біля будівлі Апеляційного суду Києва, що розташований по вул. Солом’янська, 2-А, у період з 10.00 до 11.10 перебували близько 120 представників БЮТ на чолі з народним депутатом України, головою Київської обласної організації політичної партії ВО “Батьківщина” Юрієм ОДАРЧЕНКОМ та заступником голови ВО “Батьківщина Олександром ТУРЧИНОВИМ, які встановили один намет та провели мітинг на підтримку екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Як зазначили в МВС, об 11.40 учасники акції демонтували намет і розійшлись.

Охорону громадського порядку біля Апеляційного суду забезпечували 100 працівників міліції.