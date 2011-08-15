У Львові відбувся Чемпіонат з футболу серед співробітників ДАІ

Львів. 15 серпня. УНІАН. Команда з Хмельницької області у Львові здобула перше місце у грі у футбол серед команд Державтоінспекції України. Почесні друге та третє місця посіли команди з Львівської та Сумської областей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Золоті, срібні та бронзові призери змагань отримали цінні подарунки від управління Державтоінспекції Львівської області. Також від головного спонсора Чемпіонату Державтоінспекції МВС України з футболу у місті Львові – Олега Наставського, голови однойменного Благодійного фонду учасники усіх команд також отримали цінні призи.

Як зазначається у повідомленні, за результатами змагань начальник Центру безпеки дорожнього руху, підпорядкованого управлінню Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України генерал-майор міліції України Сергій Будник зазначив, що рівень фізичної підготовки співробітників ДАІ щороку зростає.

«Можу відзначити, що у попередні роки можна було відзначити близько чотирьох команд, а за результатами цієї гри – практично всі команди-учасники показали достойну гру. До прикладу, мені сподобалася команда із Запорізької області, але, на жаль, їй не щастило у грі. Вона змогла виграти тільки одну гру – у команди з міста Києва. І це при тому, що команді з Києва програли ми, команда Управління ДАІ МВС України. Тобто не можна було навіть спрогнозувати, хто міг здобути перемогу у цій грі. Була певна інтрига та непередбачуваність», – сказав Сергій Будник. Разом з тим, генерал-майор міліції відзначив якісну гру команди з Львівської області. Сильними також він назвав команди ДАІ з Харкова та Вінниці, які цьогоріч до фінальної частини змагань не потрапили.

Як повідомляв УНІАН, 12 - 13 серпня у Львові проходив фінал Чемпіонату Державтоінспекції МВС України з футболу. Учасники команд – співробітники ДАІ Автономної Республіки Крим, Запорізької, Сумської, Львівської, Хмельницької областей, міста Києва, а також команда управління Державтоінспекції МВС України.



