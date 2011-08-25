Порушено справу за фактом сутичок між міліцією та мітингувальниками

Київ. 25 серпня. УНІАН. Слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактом сутичок «між правоохоронцями та представниками ряду політичних партій, об’єднань та організацій», що сталися в столиці 24 серпня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

У повідомленні говориться: «Не зважаючи на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва про заборону проведення впродовж доби у центральній частині столиці зборів, мітингів, походів, демонстрацій, учасники політичних акцій намагалися прорватися крізь кордони міліції по вулиці Володимирській, ігноруючи вимоги правоохоронців зупинитися».

«В результаті чинення опору мітингувальники завдали тілесних ушкоджень шістьом працівникам міліції», - зазначили в прес-службі прокуратури.

За даним фактом слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, яка виразилися в опорі представникам влади, які виконували обов’язки з охорони громадського порядку, з нанесенням їм тілесних ушкоджень та пошкодження майна).

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, незважаючи на заборону суду проводити акції опозиції в будь-яких місцях, крім парку імені Тараса Шевченка, учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір іти пішою ходою до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ резолюцію, яку вони ухвалили. Однак бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перегородили вулицю Володимирську, щоб не допустити прохід колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

Прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що у центрі Києва десятки учасників пішої ходи прихильників опозиції отримали травми внаслідок застосування бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут» сльозогінного газу.

Сьогодні, 25 серпня, у столичній міліції підтвердили, що під час спроби прихильників опозиції прорвати міліцейський кордон, хтось із бійців «Беркуту» застосував «якусь аерозоль».

Як зазначили в ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, «хтось із бійців «Беркуту» дійсно застосував якусь аерозоль, це видно на відео, цей факт очевидний. Але, що це була за аерозоль, не відомо. Можливо, засіб від тарганів».

Водночас в іншому повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві підкреслювалось, що «завдячуючи гарній організації святкових заходів Київською міською держадміністрацією та злагодженим діям правоохоронців з охорони громадського порядку в день 20-річчя Незалежності України грубих порушень громадського порядку у столиці не зафіксовано».

Втім, зазначається в повідомленні, «під час акцій, організованих деякими опозиційними партіями та громадськими організаціями, не обійшлося без порушень. Незважаючи на заборону Окружного адміністративного суду міста Києва проводити в центрі столиці збори, демонстрації та походи, лідери акцій протесту після мітингу в парку ім. Т. Шевченка вдалися до протиправних дій. Учасники мітингу вишикувалися в колону та почали рухатися проїжджою частиною вул. Володимирської у напрямку Михайлівської площі. Протестантів було в черговий раз поінформовано про рішення суду, яке обмежує цього дня проведення ходи.



Однак мітингувальники таки рушили на ланцюжки правоохоронців, у результаті чого виникла сутичка, під час якої 6 працівників міліції Дніпровського районного управління дістали тілесні ушкодження різних ступенів: від укусу до забійних ран та черепно-мозкових травм».

