Судді Апеляційного суду Криму порушили держтаємницю

Київ. 13 вересня. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом порушення держтаємниці посадовими особами Апеляційного суду Криму й перевищення ними службових повноважень.

Як повідомила "Українським новинам" прес-секретар прокурора Криму Наталія Бояркіна, справу було порушено 8 вересня.

Вона підкреслила, що справі надано гриф "таємно" і вся інформація з неї є закритою.

Водночас, джерело в правоохоронних органах повідомило агенції, що за 2 статтями прокуратура вже висунула обвинувачення голові Апеляційного суду Криму Сергію Луніну.

Як відомо, 9 вересня співробітники прокуратури і Служби безпеки України провели у Апеляційному суді Криму в Сімферополі обшук і вилучили низку документів.

«Українська правда»