Екс-чиновник РДА засуджений до 5 років за хабар

Донецьк. 15 вересня. УНІАН. П'ять років позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном отримав за хабарництво заступник голови Мар’їнськой райдержадміністрації у Донецькій області. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

Як повідомив прокурор Мар’їнськой міжрайонної прокуратури Олександр Комісарук, засуджений був головою конкурсної комісії РДА по розгляду питань передачі в користування на правах оренди водних об'єктів, розташованих на території району. Користуючись посадовим положенням, чиновник вимагав у заявників, які до нього зверталися, хабар за позитивне рішення питання про оренду водоймища, обіцяючи останнім сприяння на засіданні очолюваної ним комісії.

Хабарникові інкримінувалися два епізоди. У першому випадку, осінню 2009 року, він зажадав у місцевого жителя 12 тисяч гривень, в другому, навесні 2010, вже у іншої особи – 2500 тис. доларів США. Необхідну суму писав на папірцях, які передавалися «прохачам». В обох випадках, після отримання хабара, ухвалювалося рішення про 10-річний термін оренди. Засідання комісії з даних питань проходили в звичайному порядку: розглядувався пакет підготовлених заявником документів і проводилося голосування. При цьому голова з приводу дачі дозволу ні до кого з членів комісії окремо не звертався.

Підозрюваний в вимаганні хабара співробітниками міліції був затриманий на місці злочину. Відносно нього міжрайонною прокуратурою було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 КК України. Враховуючи, що під час судового розгляду підсудний надав повні свідчення і щиросердо розкаявся у скоєному, суд порахував, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства і засудив до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. На ці ж 2 роки він позбавлений права обіймати посади в органах державної влади, а також посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядливих функцій.

Вирок вступив в законну силу.