Резонансне вбивство міліціонера: посадовці Главку їдуть у Семиполки

Київ. 15 вересня. УНІАН. Звинувачень щодо жорстких дій правоохоронців, під час розкриття резонансного убивства начальника Калитянського селищного відділення Броварського міського відділу міліції ГУМВС України в Київській області майора міліції Миколи Симоненка, до контролюючих органів не надходило.

Про це сьогодні повідомив під час прес-конференції тимчасово виконуючий обов’язки начальника ГУМВС України в Київській області Юрій Спаський.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні в міліцейському Главку Київської області під час зустрічі представників ЗМІ з Юрієм Спаським основною темою обговорення стало резонансне убивство начальника Калитянського селищного відділення Броварського міського відділу міліції ГУМВС України в Київській області майора міліції Миколи Симоненка.

Ця історія стала трагічною для усієї правоохоронної системи України. Міліція втратила свого вірного служителя, а родина – чоловіка та батька. Від кулі захмелілого, двічі судимого злочинця правоохоронець помер на місці пригоди.

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 вересня Микола Симоненко відпрацьовував найбільш криміногенне селище Броварського району Семиполки. Зайшовши до місцевого кафе, він зробив зауваження шумній компанії, а у відповідь отримав смертельний постріл. Зловмисник з місця пригоди втік, а випадкові свідки події викликали швидку. На жаль, медикам залишалося лише констатувати смерть стража порядку. Уже за декілька днів убивця був затриманий. З того часу цей злочин почав обростати чутками та звинуваченнями на адресу працівників міліції у Київської області.

- Після повідомлення про скоєння убивства по тривозі був піднятий весь особовий склад міліції. Проводилися ретельні пошуки злочинця. Ми у найкоротші терміни встановили його особу, це був двічі раніше судимий житель села Семиполки, 1977 року народження. Ми знали, що убивця озброєний, тому вдавалися до максимальних заходів безпеки. Усі працівники міліції, які були задіяні на пошуки злочинця були одягнуті у бронежилети, адже ми не хотіли ще однієї надзвичайної події з летальним наслідком. Коли перевіряли один із будинків місцевої жительки, .то у сусідній кімнаті почули шурхіт речей. На запитання – що це може бути, господарка дому відповіла, що не знає. У цей час чоловік, якого ми розшукували намагався втекти з будинку через вікно. Наші працівники спробували його наздогнати, однак утікач почав чинити опір, - повідомив Юрій Спаський.

Він також наголосив, що «кожне убивство – це тяжкий злочин, який має бути розкритим у найкоротші терміни. Не важливо, хто постраждав від злочинної руки, головне, щоб убивця був покараний. У випадку з убивством Миколи Симоненка ситуація була украй тяжкою, адже всі розуміли, що селом розгулює озброєний злочинець, який міг завдати шкоди будь-кому».

З приводу звинувачень щодо жорстких дій правоохоронців під час розкриття резонансного убивства, то Юрій Спаський запевнив усіх присутніх, що жодного звернення чи скарги до контролюючих органів не надходило.

- Якщо у будь-кого з жителів села Семиполки є скарги на дії працівників міліції, то вони мають повне право звертатися у прокуратуру та до суду. Для того аби більше розібратися у ситуації, що склалася ми запланували виїзд у село Семиполки 17 вересня, де плануємо зустрітися з громадою, аби вислухати думку кожного.

Убитий майор міліції Микола Симоненко пропрацював в органах внутрішніх справ 16 років. За цей час неодноразово був нагороджений відзнаками МВС за розкриття злочинів. До речі, у серпні цього року до МВС надійшов лист-подяка від ветерана війни, інваліда, ветерана воєнної служби, який просив Міністра внутрішніх справ відзначити Миколу Симоненка за те, що він швидко та оперативно знайшов крадіїв, які декілька разів проникали у його будинок, - інформує УЗГ.