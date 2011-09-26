Могильов розкаже про кримінал близьких родичів високопосадовців

Київ. 26 вересня. УНІАН. 27 вересня в МВС відбудеться брифінг Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова на тему: «Розслідування деяких кримінальних справ останніх місяців, фігурантами яких є близькі родичі депутатів та високопосадовців».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Брифінг розпочнеться о 12.00.