Могильов розкаже про кримінал близьких родичів високопосадовців
18:45, 26 вересня 2011Кримінал
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І родичів депутатів
Київ. 26 вересня. УНІАН. 27 вересня в МВС відбудеться брифінг Міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова на тему: «Розслідування деяких кримінальних справ останніх місяців, фігурантами яких є близькі родичі депутатів та високопосадовців».
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Брифінг розпочнеться о 12.00.
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