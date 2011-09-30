Двоє кавказців підрізали 23-річного киянина

Київ. 30 вересня. УНІАН. У київському мікрорайоні Троєщина стався тяжкий злочин, вчинений мігрантами-кавказцями. Про це повідомив голова громадської організації "Український рух проти імміграції" (УРПНІ) Ярослав Дунаєв.

Днями молодий хлопець (1988 р.н.) увійшов до однієї з місцевих кав'ярень. На його шиї був золотий ланцюжок, приблизно 45 гр золота (15-19 тис. грн).

Двоє азербайджанців, що сиділи у кафе, помітили його, і зажадали від українця зняти і віддати їм. Хлопець не погодився і після перепалки сів у машину і поїхав до себе додому.

Азербайджанці вирішили вистежити хлопця. Піймавши попутну машину, вони простежили жертву до самого будинку.

І коли він, нічого не підозрюючи, зупинився біля будинку, кавказці підбігли до нього, різко завдаючи ножові удари у живіт. Зірвавши ланцюжок, зловмисники швидко поїхали.

Хлопцю вдалося вижити. В результаті нападу було затримано Мамедова Огли та Гусейнова Завура Огли 1985 р.н.

Підозрюється, що вони раніше робили подібні злочини.