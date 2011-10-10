П’яний батько задушив свого шестимісячного сина
13:07, 10 жовтня 2011Кримінал
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Тіло закопав на городі
Кіровоград. 10 жовтня. УНІАН. У Кіровоградській області в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали безробітного 30-річного місцевого жителя.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, встановлено, що затриманий 7 жовтня перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, задушив свого шестимісячного сина, а тіло закопав на городі (тіло знайдено).
Ведеться слідство.
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