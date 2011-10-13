КС заборонив міліції затримувати за непокору більше, ніж на 3 доби

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Працівники міліції не мають права затримувати і тримати у спеціально відведених приміщеннях осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, до розгляду справи судом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оприлюднив сьогодні Конституційний Суд України за поданням 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону «Про міліцію».

Як йдеться у рішенні КС, з аналізу чинного законодавства України вбачається, що на законодавчому рівні діяння, які проявляються у формі непокори та злісної непокори, не ототожнюються, оскільки непокору законній вимозі працівникам міліції Кодекс про адміністративні правопорушення не кваліфікує як адміністративне порушення. Конституційний Суд вважає оспорювані положення такими, що суперечать статті 8 Конституції України.

Також КС визнав неконституційними положення ч. 2, 3 ст. 263 Кодексу про адмінпорушення щодо можливості адміністративного затримання осіб на строк до 10 діб із санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.

Водночас у своєму рішення КС рекомендує Верховній Раді привести положення Кодексу України про адміністративні порушення у відповідність з цим рішенням.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.