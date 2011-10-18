На Полтавщині співробітник виправної колонії попався на хабарі

Полтава. 18 жовтня. УНІАН. У Полтавській області співробітники СБУ спільно з працівниками внутрішньої безпеки Божковської виправної колонії № 16 затримали за хабарництво оперуповноваженого цієї колонії.

Про це повідомляє прес-групу УСБУ в Полтавській області.

Встановлено, що оперуповноважений колонії вимагав гроші у жительки Полтави за умовно-дострокове звільнення її сина. 12 жовтня співробітники СБУ затримали хабарника в його власному автомобілі під час отримання 3 тис. грн. хабара.

За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно працівника колонії порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Оперуповноваженого взято під варту.